Tayland, Orta Doğu'daki vatandaşlarının tahliyesi için harekete geçti

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların ardından Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle bölgedeki vatandaşlarının tahliyesini emretti.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Anutin, Orta Doğu'dan Taylandlıların tahliyesi için harekete geçti.

Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle bölgedeki vatandaşlarının tahliyesini emreden Anutin, İran ve İsrail'deki Tayland vatandaşları için tahliye uçuşları düzenleneceğini kaydetti.

Tayland Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da ikamet eden Taylandlılardan evlerinde kalmaları ve Tayland Büyükelçiliklerinden yapılacak açıklamaları takip etmelerini talep etti.

Bakanlık, vatandaşlarına bölge istikrar kazanana kadar Orta Doğu'ya seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye etti.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.