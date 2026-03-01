Haberler

Tayland, Orta Doğu'daki vatandaşlarının tahliyesi için harekete geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası Orta Doğu'daki Taylandlıların tahliyesi için harekete geçti. Dışişleri Bakanlığı, vatandaşların evde kalmalarını ve seyahatten kaçınmalarını önerdi.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, ABD ve İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıların ardından Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle bölgedeki vatandaşlarının tahliyesini emretti.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Anutin, Orta Doğu'dan Taylandlıların tahliyesi için harekete geçti.

Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle bölgedeki vatandaşlarının tahliyesini emreden Anutin, İran ve İsrail'deki Tayland vatandaşları için tahliye uçuşları düzenleneceğini kaydetti.

Tayland Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu'da ikamet eden Taylandlılardan evlerinde kalmaları ve Tayland Büyükelçiliklerinden yapılacak açıklamaları takip etmelerini talep etti.

Bakanlık, vatandaşlarına bölge istikrar kazanana kadar Orta Doğu'ya seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye etti.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı

İran'da yeni dönem! Öldürülen Hamaney'in yerine geçen isim belli oldu
Trump'tan İran'ın 'tarihi operasyon' tehdidine ilk yanıt

İran'ın tarihi restine Trump'tan olay yanıt
İran'da Hamaney'in ölümü sonrası İmam Rıza Türbesi'ne 'siyah sancak' çekildi

İran'dan tüm dünyaya mesaj! Siyah sancak göndere çekildi
İsrail'in 30 bombayla vurduğu Hamaney'in konutunun önceki ve sonraki hali görüntülendi

30 bombayla vurulan Hamaney'in konutunun önceki ve sonraki hali
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
Bu videodaki herkes öldü

Bu videodaki herkes öldü
İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları

İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları