Haberler

Tayland Başbakanı: Çin ile askeri işbirliğini güçlendirmeye hazırız

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BANGKOK, 25 Temmuz (Xinhua) -- Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, stratejik koordinasyonu ve karşılıklı güveni derinleştirmek ve iki ülke orduları arasındaki etkileşim ve işbirliğini çeşitli alanlarda güçlendirmek üzere Çin ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

BANGKOK, 25 Temmuz (Xinhua) -- Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, stratejik koordinasyonu ve karşılıklı güveni derinleştirmek ve iki ülke orduları arasındaki etkileşim ve işbirliğini çeşitli alanlarda güçlendirmek üzere Çin ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Cuma günü ülkeyi ziyaret eden Çin Savunma Bakanı Dong Jun ile bir araya gelen Anutin, tek Çin politikasına sıkı sıkıya bağlı olduklarını belirterek, dış baskı ve müdahaleler karşısında bu tutumlarını değiştirmeyeceklerini vurguladı.

Anutin, Kamboçya ile aralarındaki anlaşmazlığın çözüme kavuşturulmasında oynadığı olumlu ve yapıcı rol dolayısıyla Çin'e müteşekkir olduklarını dile getirdi.

Dong ise iki halk arasındaki köklü dostluk ve işbirliğine dikkati çekerek Tayland'ı bölgesel refah ve istikrarın korunmasında her zaman güvenilir bir ortak olarak gördüklerini söyledi.

Dong, sağlam karşılıklı güvene dayalı, derinlemesine işbirliği ve giderek artan stratejik uyumla öne çıkan üst düzey işbirliğini sürdürmek üzere Tayland ile çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Kılıçdaroğlu'nun Yeni Parti sevinci: Çok şükür arınma gerçekleşti

91 vekili kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'yle ilgili ilk sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadıköy'de iki kadın arasındaki saç saça kavga kamerada

Yer Kadıköy! Sahnede bu kez iki kadın vardı
Kılıçdaroğlu'ndan salonu ayağa kaldıran sözler

Kılıçdaroğlu'ndan salonu ayağa kaldıran sözler
Milyonlarca internet kullanıcısını ilgilendiriyor! Başvuran parasını alıyor

Milyonlarca internet kullanıcısı dikkat! Başvuran parasını alıyor
Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak

Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak
İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Artık zorunlu, 1 Ağustos'ta başlıyor

Yeni dönem! Artık zorunlu, 1 Ağustos'ta başlıyor
Ve Salah için Serdal Adalı'dan açıklama geldi

Ve Salah için başkandan açıklama geldi
Peynirinde 'ölümcül bakteri' tespit edilen Tahsildaroğlu'undan açıklama

Tepkilerin odağındaki peynir firması kendini böyle savundu