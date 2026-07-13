Tayland Başbakanı Charnvirakul, 16-20 Temmuz'da Çin'e Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek
Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, 16-20 Temmuz tarihleri arasında Çin Başbakanı Li Qiang'ın davetiyle Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.
BEİJİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, 16-20 Temmuz tarihleri arasında Çin'e resmi ziyarette bulunacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü pazartesi günkü basın toplantısında, ziyaretin Çin Başbakanı Li Qiang'ın daveti üzerine gerçekleşeceğini belirtti.
Kaynak: Xinhua