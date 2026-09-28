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Tayland Anayasa Mahkemesi barkodlu, karekodlu pusulalarda oy gizliliği ihlali görmedi

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Tayland Anayasa Mahkemesi, 8 Şubat'ta kullanılan barkodlu ve karekodlu oy pusulalarının anayasayı ya da oy gizliliğini ihlal etmediğine karar verdi. Mahkeme, seçmen tercihlerinin takip edildiğine dair kanıt bulunmadığına hükmetti; seçimin geçerliliği de böylece teyit edildi.

Tayland Anayasa Mahkemesi, şubattaki genel seçimde kullanılan barkodlu ve karekodlu oy pusulalarının, ülke anayasasını ya da oy gizliliği ilkesini ihlal etmediğine karar verdi.

Nation Thailand gazetesinin haberine göre mahkeme, ülkede 8 Şubat'ta düzenlenen genel seçimde kullanılan oy pusulalarında barkod ve karekod yer almasıyla ilgili şikayetleri değerlendirmesinin ardından karara vardı.

Seçmenlerin oy tercihlerinin takip edildiğine dair kanıt bulunmadığı sonucuna varan mahkeme, barkod ve karekodların, sahte oyların önüne geçmek ve dağıtım ile sayım sürecini kolaylaştırmak için pusulalara eklendiğine kanaat getirdi.

Mahkeme, pusulalardaki barkod ve karekodların seçmen tercihlerini gösteremeyeceğine, dolayısıyla ülke anayasasını veya oy gizliliği ilkesini ihlal etmediğine hükmetti.

Seçimin geçerliliği de böylece teyit edilmiş oldu.

Kaynak: AA
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