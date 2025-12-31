Tayland, 155 gündür alıkoyduğu 18 Kamboçyalı askeri ülkelerine iade etti

Haberler

Tayland, 155 gündür alıkoyduğu 18 Kamboçyalı askeri, iki ülke arasında imzalanan ateşkesin ardından Kamboçya'ya geri gönderdi. Askerler, Prum–Ban Pak Kard Sınır Kapısı'ndan teslim alındı.

Kamboçya devlet ajansı Agence Kampuchea Presse'nin (AKP) haberine göre, Tayland ordusu, sınır çatışmalarının ardından 155 gündür alıkoyduğu 18 Kamboçyalı askeri serbest bıraktı.

Askerler, yerel saatle 10.00'da Kamboçya'nın Pailin eyaleti ile Tayland'ın Chanthaburi eyaleti arasındaki Prum–Ban Pak Kard Daimi Sınır Kapısı'ndan Kamboçya'ya teslim edildi.

Söz konusu sınır kapısı, iki ülke arasında yaşanan çatışmaların ardından halen açık olan tek sınır geçiş noktası olma özelliğini taşıyor.

Askerlerin iadesinin dün gerçekleşmesi beklenirken Tayland, Kamboçya'ya ait 250 insansız hava aracının hava sahasını ihlal ettiğini öne sürerek iade işleminin ertelendiğini açıklamıştı.

Kamboçya Savunma yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, askerler, temmuz ayında iki ülke arasında imzalanan ateşkesten saatler sonra Tayland güçleri tarafından yakalanmıştı.

Tayland, iki ülke arasında 27 Aralık'ta imzalanan ateşkesin 72 saat boyunca kesintisiz sürmesi halinde 18 Kamboçyalı askerin serbest bırakılacağını açıklamıştı.

Tayland- Kamboçya anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya'da, aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının 19. yüzyıl sonunda Kamboçya'daki Fransız işgalinde belirlendiği zamanlara dayanan anlaşmazlık yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008'de çıkmıştı.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla 26 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşmasına" imza atılmıştı.

İlan edilen ateşkese rağmen iki ülke arasında 7 Aralık'ta yeniden başlayan çatışmalarda iki taraftan en az 47 kişi hayatını kaybetmiş, 1 milyonu aşkın kişi yerinden edilmişti.

22 Aralık'ta yapılan, iki ülke arasında sınır geriliminin sona erdirilmesinin amaçlandığı Güneydoğu Asya Uluslar Birliği toplantısında ateşkese varamayan taraflar, 24 Aralık'ta yeniden askeri görüşmelere başlamış, görüşmeler sonunda 27 Aralık'ta imzalanan "Ortak Bildiri" ile iki ülke arasında yeniden ateşkes ilan edilmişti.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
500

