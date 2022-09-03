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Tayini çıkan genç öğretmen yeni görev yerine giderken trafik kazasında öldü

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Tayini çıkan genç öğretmen yeni görev yerine giderken trafik kazasında öldü

Erzurum'un Karayazı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki öğretmen öldü, 2 kişi yaralandı.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki öğretmen öldü, 2 kişi yaralandı.

Hüseyin Kılıç idaresindeki 32 HK 067 plakalı otomobil, Karayazı-Hınıs kara yolunun Karayazı mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki Gamze Yavuz yaralandı, Özge Kılıç (26) hayatını kaybetti.

Ambulanslarla Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada ölen Özge Kılıç'ın öğretmen olduğu, tayini çıktığı için yakınlarıyla Karayazı'dan yeni görev yeri Hınıs'a gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA / İsmail Hakkı Demir - Güncel

Karayazı Erzurum Güncel Haberler

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