Tayfun Kahraman'dan Fotoğraflı Mesaj: "Kızım Beni Bekliyor, Ben Adaleti…"

Gezi davası kapsamında cezaevinde olan şehir planlamacısı Tayfun Kahraman, avukatları aracılığıyla kızının fotoğraflarını paylaşarak adalet beklediğini ifade etti.

(ANKARA) - Gezi davası kapsamında cezaevinde bulunan hükümlü şehir planlamacısı Tayfun Kahraman, avukatları aracılığıyla kızının 2022 - 2026 yılları arasındaki iki ayrı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak "Kızım beni bekliyor, ben adaleti…" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
