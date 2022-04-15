TAVUK YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Sinan Kılıç (55), kullandığı tavuk yüklü TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybedip, devrilmesiyle yaralandı. TIR'da çok sayıda tavuk telef oldu.

Kaza, Bolvadin, Emirdağ karayolu, Kapaklı mevkisinde meydana geldi. Sinan Kılıç, yönetimindeki 33 KVA 48 plakalı tavuk yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Sinan Kılıç yaralandı. Kılıç, sağlık ekiplerinin müdühalesi sonrası Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. TIR'ın dorsesindeki kafeslerde bulunan, çok sayıda tavuk telef oldu. Hurdaya dönen TIR, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.