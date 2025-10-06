Haberler

Tavuk Yiyen Yaşlı Adam Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Tokat'ta 70 yaşındaki Mehmet Eryılmaz, evinde yediği tavuk sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan Eryılmaz'ın durumu merak ediliyor.

Yeşilırmak Mahallesi Bosna Caddesi 6. Sokak Yükseliş Sitesi'ndeki evinde 70 yaşındaki Mehmet Eryılmaz, tavuk yedikten sonra rahatsızlandı.

Eşi tarafından sağlık ekiplerine haber verildi.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Eryılmaz, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
