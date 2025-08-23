Tavşanlı'da Yangın: 3 Evde Büyük Hasar

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çıkan yangın, rüzgar etkisiyle bitişikteki 2 eve daha sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, 3 evde büyük çapta hasar meydana geldi.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde bir evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bitişikteki 2 eve daha sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerinin söndürülürken, 3 evde büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangın, gece geç saatlerde ilçeye bağlı Başköy köyünde çıktı. Köyde henüz belirlenemeyen nedenle bir evde çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle bitişikteki 2 eve daha sıçradı. Alevler metrelerce yükseğe ulaşırken, ihbar üzerine köye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Alevler arasında kalan 3 evde de büyük çapma hasar meydana geldi.

Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
