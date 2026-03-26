Kütahya'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

İsmail Kıvrak (60) idaresindeki 43 AZ 973 otomobil, Tavşanlı-Tunçbilek kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü İsmail Kıvrak ile otomobildeki Fatma Kıvrak'ın (71) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kazada yaralanan Kısmet Kıvrak ise ambulansla kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İsmail Kıvrak ile Fatma Kıvrak'ın cesetleri ise aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Alibey Aydın
Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı

Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı

Fatma Soydaş'ın estetiksiz halini görenler tanıyamıyor

Estetiksiz halini görenler tanıyamıyor
Uganda: İsrail yenilgiye uğrarsa, savaşa katılıp yanlarında oluruz

Bir ülke daha tarafını seçti: Yenilgiye uğrarlarsa savaşa gireriz
Vatandaşa sattıkları ürüne bakın: Paylaşıp bakanlığı etiketledi

Birileri bunun hesabını sorsun

Görüşmeye damga vuran görüntü! Lukaşenko, Kim'e taarruz tüfeği hediye etti

Vazo ve altın para takdim eden Kim'e görüşmeye damga vuran hediye
Fatma Soydaş'ın estetiksiz halini görenler tanıyamıyor

Estetiksiz halini görenler tanıyamıyor
Bakan Uraloğlu'ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu

Türk tankerini bilerek vurmuşlar! Bakandan gündem yaratacak açıklama
11 yaşındaki kızını istismar eden erkek arkadaşını öldüren anne suçsuz bulundu

Kızını istismar eden erkek arkadaşını öldüren anne suçsuz bulundu