Tavşanlı'da Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 57 yaşındaki Turan K, evinde hareketsiz halde bulundu. Arkadaşları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi ve olay yerine gelen ekipler, Turan K'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir kişi evinde ölü bulundu.
Karakova Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde ikamet eden Turan K'dan (57), haber alamayan iş yerindeki arkadaşları eve geldi.
Eve giren arkadaşları Turan K'nın hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Adrese gelen sağlık ve polis ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Turan K'nın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Alibey Aydın - Güncel