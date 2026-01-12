Batman'da av kazası: 1 ölü

Haberler

Batman'ın Gercüş ilçesinde tavşan avı sırasında kazara ateş alan silah sonucu yaşamını yitiren Veysi Çınar'ın ölümüyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Batman'ın Gercüş ilçesinde Veysi Çınar'ın (46), tavşan avı sırasında silahın kazara ateş alması sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ahmet K. (25), Azat Ç. (26), Mehmet Enes Ç. (22), Bilal Ç. (30) ve Mustafa G. (22) gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
