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Tatvan Halk Eğitimi Merkezi'nden 777 Kursiyere Sertifika

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Tatvan Halk Eğitimi Merkezi, geçen yıl düzenledikleri kurslarla 777 kişiye ulaştı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında 42 alanda kurs düzenleyerek hayat boyu öğrenme programına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Tatvan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kıyasettin Cebe, geçen yıl açtıkları kurslara 777 kişinin katıldığını söyledi.

Kurslara vatandaşların ilgi gösterdiğini belirten Cebe, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 42 alanda kurs düzenlediklerini söyledi.

Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında açtıkları kurslarla 777 kursiyere ulaştıklarını ifade eden Cebe, "Daha fazla kurs açmak ve kursiyere ulaşmak için bütün paydaşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika veriyoruz. Kursiyerlerimiz sadece kendini geliştirmekle kalmıyor, aile bütçesine de katkı sunuyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Güncel
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