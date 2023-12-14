Üye Girişi
Haberler

Tatvan Devlet Hastanesi'nde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi Hizmeti

Güncelleme:
Abone Ol

Tatvan Devlet Hastanesi bünyesindeki Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) ünitesinde bir yılda 1436 hastaya sağlık hizmeti verildi. Ünite, hacamat ve sülük tedavisi gibi uygulamalarıyla vatandaşlara hizmet sunmaktadır.

Tatvan Devlet Hastanesi bünyesindeki Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) ünitesinde bir yılda 1436 hastaya sağlık hizmeti verildi.

Tatvan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gökmen Reyhanlı, gazetecilere, Esentepe Mahallesi'ndeki ek hizmet binada 4 Ekim 2022'den itibaren GETAT ünitesi ile sağlık hizmeti verdiklerini söyledi.

Açıldığı günden bugüne kadar 1361 hacamat ve 75 sülük uygulamasıyla 1436 vatandaşa hizmet verdiklerini ifade eden Reyhanlı, şöyle konuştu:

"Uzman doktor ve sağlık çalışanları tarafından gerçekleştirilen hacamat ve sülük tedavisi için hastalara çarşamba ve cuma günleri poliklinik hizmeti sunularak yapılan muayene ve tetkikler sonucu pazartesi, salı ve perşembe günleri tedavi uygulanmaktadır. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesine başvurmak isteyen vatandaşlar MHRS üzerinden veya ALO 182'den randevu almaları gerekmektedir."

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Hastanesi Esentepe Hastane Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık Antalya su kesintisi listesi! 15 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 15 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 15 Aralık Cuma Hutbesi! Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. eleme adayları kimdir? 14 Aralık 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? 14 Aralık Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Esin Çepni ile Zafer Görgen sevgili mi? Esin Çepni sevgilisi kim? Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! AVRUPA LİGİ MAÇLARI! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 14 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 14 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? 15 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 15 Aralık Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Şili'nin resmi dili nedir? Şili nerede, hangi kıtada? Şili para birimi nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title