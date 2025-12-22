Haberler

Tatvan'da "Uluslararası Muaythai Şampiyonası Galası" düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen Uluslararası Muaythai Şampiyonası Gala gecesi etkinliği, yurtiçinden ve yurtdışından toplam 200 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Başarılı sporculara kupa ve madalyalar verildi.

Tatvan Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ilçedeki kapalı spor salonunda gerçekleştirilen şampiyonanın gala etkinliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Birçok ilin yanı sıra, Azerbaycan ve İran'dan 200 sporcunun katıldığı müsabakalarda başarılı olan sporculara kupa, diğer sporculara da madalya verildi.

Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, gazetecilere, uluslararası bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Şampiyonaya İran ve Azerbaycan'dan 50 sporcu, farklı illerden ise 150 sporcunun katıldığını belirten Demirer, şunları kaydetti:

"Uluslararası Muaythai Şampiyonası iki gündür devam ediyordu. Gala gecesiyle sona eren organizasyona vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. İlçemizde sportif faaliyetlerin daha da artması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış ise bu tür organizasyonlarla farklı ülkeler ve şehirler arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, şampiyonaya katılan sporculara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Güncel
