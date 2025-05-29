Tatvan'da 'Sağlık İçin Hareket Et' Etkinliği Düzenlendi

Tatvan'da 'Sağlık İçin Hareket Et' Etkinliği Düzenlendi
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen 'Sağlık İçin Hareket Et' etkinliği, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmeyi amaçlayan etkinlikte Dr. Onur Yamaç, fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki olumlu etkilerini vurguladı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde "Sağlık İçin Hareket Et" etkinliği düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte bir araya gelenler, yürüyüş yaptı.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Onur Yamaç, yaptığı açıklamada, sağlıklı hayat için her gün düzenli olarak yürüyüş ve bedensel hareketlerin yapılması gerektiğini söyledi.

Sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmenin önemine değinen Yamaç, şunları kaydetti:

"Amacımız, toplumumuzda hareketli yaşam bilincini artırmak, fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekmek ve bireyleri sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaya teşvik etmektir. Fiziksel hareketsizlik, çağımızın en yaygın ve tehlikeli sağlık sorunlarından biridir. Kalp ve damar hastalıkları, diyabet, obezite ve birçok kronik hastalıkla doğrudan ilişkilidir. Bu etkinlikle halkımıza, 'sağlık için her gün en az 30 dakika hareket' mesajını vermeyi hedefliyoruz."

Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Güncel
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