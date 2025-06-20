Tatvan'da Öğrenciler Karnelerini Aldı
Bitlis'in Tatvan ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, Kültür İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen programda öğrencilere karnelerini teslim etti ve yaz tatili için tavsiyelerde bulundu.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde öğrenciler karnelerini aldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, Kültür İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen programda öğrencilere karnelerini teslim etti.
Öğrencilere yaz tatili için tavsiyelerde bulunan Uludağ, sınıfları gezerek öğrenci ve velileriyle fotoğraf çektirdi.
Uludağ, emeklerinden dolayı öğretmenleri de tebrik etti.
Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Güncel