Tatvan'da midesinden 758 gram uyuşturucu çıkan yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde mide ve bağırsağında 758 gram sentetik uyuşturucu tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla uyuşturucuyla mücadele çalışması yürüttü.

Bu kapsamda ilçede ekiplerce durdurulan yolcu otobüsünde yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Hastaneye götürülen şüphelinin çekilen röntgen ve tomografilerinde mide ve bağırsağında çok sayıda yabancı cisim olduğu belirlendi.

Yapılan tıbbi müdahaleyle şüphelinin mide ve bağırsağından 101 parça halinde 758 gram sentetik uyuşturucu çıkarıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA