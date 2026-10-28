Tatvan'da araçta 2 kilo 914 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Tatvan'da araçta 2 kilo 914 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis'in Tatvan ilçesinde uygulama noktasında durdurulan araçta 5 parça halinde 2 kilo 914 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2 kilo 914 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ilçedeki uygulama noktasında durdurdukları araçta arama yapan ekipler, 5 parça halinde 2 kilo 914 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA