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Tatvan'da araçta 2 kilo 914 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde uygulama noktasında durdurulan araçta 5 parça halinde 2 kilo 914 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 2 kilo 914 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçedeki uygulama noktasında durdurdukları araçta arama yapan ekipler, 5 parça halinde 2 kilo 914 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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