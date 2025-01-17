Tatvan'da 25 Bin Öğrenci Karnelerini Alarak Yarıyıl Tatiline Girdi
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 119 eğitim kurumundaki 25 bin 42 öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Kaymakam Remzi Demir, törene katılarak öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu ve karnelerini dağıttı.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 119 eğitim kurumundaki 25 bin 42 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.
İstasyon İlokulu'nda düzenlenen törene katılan Kaymakam Remzi Demir, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.
Sınıfları gezen Demir, öğrencilere karnelerini dağıttı, önerilerde bulundu.
Kaynak: AA / Servet Taşdemir - Güncel