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Rusya'da petrol tesislerinin insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığı, saldırıda bazı tesislerin hasar gördüğü bildirildi.

Tataristan yönetiminden yapılan açıklamada, bölgenin güneydoğusunda sabah saatlerinde yoğun İHA saldırısı gerçekleştirildiği belirtildi.

Saldırıda Almetyevsk şehri yakınlarındaki petrol depolama tanklarının hedef alındığı aktarılan açıklamada, bazı tesislerin hasar gördüğü, ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

Rostov Bölge Valisi Yuriy Slyusar da gece saatlerinde bölgede Ukrayna'ya ait 80'den fazla İHA'nın etkisiz hale getirildiğini ve Krasnosulinskiy ilçesinde düşen İHA parçaları nedeniyle yangın çıktığını bildirdi.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda, Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu Rostov bölgesindeki Novoşahtinsk Petrol Rafinerisi'nde yangın çıktığı öne sürüldü.

Almetyevsk yakınlarındaki petrol depolama tanklarına 19 Kasım'da da İHA'larla saldırı düzenlenmiş, tesisteki otomatik yangın söndürme sisteminin devreye girmesi ve güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle büyük çaplı yangın önlenmişti.

Kaynak: AA