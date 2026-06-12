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Rusya: Ukrayna'nın Tataristan'a yönelik İHA saldırısında 4 kişi yaralandı

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Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde Ukrayna ordusunun İHA saldırısı sonucu 4 kişi yaralandı, işletmeler hasar gördü. Rusya, 231 Ukrayna İHA'sını etkisiz hale getirdi.

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Almir Abaşev, Ukrayna ordusunun insansız hava aracı (İHA) saldırısında Nijnekamsk (Tübenkama) kentinde 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Abaşev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Tataristan'a yönelik İHA saldırısı düzenlediğini belirtti.

İHA'lardan birinin Nijnekamsk'taki bir eve isabet ettiğini kaydeden Abaşev, "Saldırıda 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralılara tıbbi destek sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rustem Minnihanov da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İHA saldırısında Zakamye bölgesinde bulunan işletmelerin hasar gördüğünü belirtti.

Olay yerinde çalışmaların sürdürüldüğünü aktaran Minnihanov, "İşletmelerdeki üretim süreci durdurulmadı." açıklamasında bulundu.

200'den fazla Ukrayna İHA'sı vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece Ukrayna'ya ait 231 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Azak Denizi üzerinde etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geceden bu yana Moskova'ya doğru uçan 14 İHA'nın yok edildiğini aktardı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
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