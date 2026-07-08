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Amasya'da beton mikseri ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Amasya'da beton mikseri ile çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobil ile beton mikserinin çarpışması sonucu 5 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobil ile beton mikserinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

H.A. (26) idaresindeki 60 ADN 673 plakalı beton mikseri, Taşova Kavşağı mevkisinde, M.D'nin (43) kullandığı 34 NUZ 428 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan S.K. (47), Y.G. (13), S.G. (6), E.G. (15) ve M.D. (44) hafif yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk
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