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Amasya'da aydınlatma direğine çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı

Amasya'da aydınlatma direğine çarpan minibüsteki 4 kişi yaralandı
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Amasya'nın Taşova ilçesinde minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu biri bebek 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde, minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu biri bebek 4 kişi yaralandı.

A.K. idaresindeki 60 AIB 736 plakalı minibüs, Sanayi Mahallesi mevkisinde refüjdeki aydınlatma direğine ve ağaca çarpıp karşı şeride geçerek durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan O.K. (30), B.K. (11), E.B.K. (7) ve 1 yaşındaki G.A.K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk
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