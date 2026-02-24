Haberler

Taşova Belediye Başkanı Özalp Devre köyünde vatandaşlarla iftar yaptı

Güncelleme:
Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, Ramazan ayında vatandaşlarla birlikte iftar yaparak köy muhtarlığında düzenlenen iftar programına katıldı ve hayırseverlerin katkıları ile bu geleneğin devam ettiğini vurguladı.

Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, Devre köyünde vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

Özalp, köy muhtarlığınca, köy konağında düzenlenen iftar programında bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet etti.

Ramazan ayında her akşam ilçenin farklı bir noktasında iftar sofralarına konuk olduğunu belirten Özalp, "Mübarek ramazan ayında vatandaşlarla birlikte olmak ve onların sofralarını paylaşmaktan dolayı mutluyum. İlçemiz köylerinde birlikte iftar yapma geleneği devam ettirilmektedir. Düzenlenen iftar programların hayırsever vatandaşların katkıları ile devam etmektedir. Ramazan ayının tüm ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk
