Haberler

Taşova Belediye Başkanı'ndan Soba Zehirlenmeleri İçin Uyarılar

Taşova Belediye Başkanı'ndan Soba Zehirlenmeleri İçin Uyarılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, kış aylarında soba ve şofben kullanımıyla ilgili dikkat edilmesi gereken hususları vurguladı. Yanlış kullanım ve ihmalin ciddi zehirlenmelere yol açabileceğine dikkat çeken Özalp, kaliteli kömür kullanımı ve havalandırma sistemlerinin önemini belirtti.

Taşova Belediye Başkanı Ömer Özalp, soba zehirlenmeleriyle ilgili uyarılarda bulundu.

Başkan Özalp, yaptığı açıklamada, yanlış kullanım ve ihmalden dolayı soba, şofben, baca zehirlenmelerinin her yıl kış aylarında ve özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaştığını söyledi.

Tatsız, renksiz, kokusuz olması ve tahriş etme özelliğinin olmaması nedeniyle karbonmonoksitin fark edilmeyip ölümlere neden olduğunun altını çizen Özalp, "Sevdiklerimizin can güvenliği bizim için her şeyden önce gelir. Her konuda olduğu gibi zehirlenme konusunda da alacağımız basit tedbirlerle hayatımıza mal olacak hataların önüne geçebiliriz. Kaliteli kömür kullanımı, sobaların usulüne göre yakılması, boru ve bacaların nizami olması, soba bacalarının temizlenmesi, ev ve iş yerlerinde havalandırma sistemlerinin bulundurulması ve uyumadan önce sobanın içindeki odun ve kömürün sönmesinin beklenmesi gerekir." dedi.

Özalp, vatandaşların daha dikkatli olmasını ve karbonmonoksit zehirlenmelerini hafife almamaları gerektiğini sözlerine ekledi.???????

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
Hong Kong'daki apartman yangınında can kaybı korkunç boyutlarda

Yangında binlerce daire küle döndü! Can kaybı korkunç boyutlarda
Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu: Türkler harika bir geçmişe sahip

Ortak basın toplantısına Papa 14. Leo'nun sözleri damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu

Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu
Ankara'da yol verme tartışması kanlı bitti

Otoyol savaş alanına döndü: Aracın camlarını tuzla buz etti
Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu

Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek ve Osman Gökçek'e suç duyurusu

Bomba iddia sonrası baba-oğul için harekete geçti
Papa 14. Leo'nun uçağı en çok takip edilen uçuş oldu

Uçak kalktı, radardaki rakamı gören gözlerine inanamadı
Çoğu kişi bilmiyor! Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber

Telefonlarını bu saatlerde şarj edenlere kötü haber
Ev sahibini illallah ettirdi! 85 bin TL'lik lüks daireye 16 bin 500 TL ödüyor, satın almaya geleni kaçırıyor

Lüks daireye 16 bin 500 TL kira ödüyor, satın almak isteyeni kaçırıyor
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Eve gelen kadın, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı

Hastaneden eve gelen kadın, eşini korkunç halde buldu
Görüntü maalesef Türkiye'den! Sokak ortasında 14 yaşındaki kıza yapılanlara bakın

Sokak ortasında 14 yaşındaki kıza yapılanlara bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.