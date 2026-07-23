Kastamonu'da çıkan örtü yangını söndürüldü
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını, ekiplerin ve yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Alaçam Orman İşletme Şefliği sorumluluk sahasındaki ormanlık alandan duman yükseldiğini fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği yangın, büyümeden söndürüldü.
Kaynak: AA / Semih Yüksel