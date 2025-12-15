Kastamonu'nun yüksek kesimleri kar yağışının ardından beyaza büründü
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Güneykalınkese mevkisindeki ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı. Görüntüler dronla kaydedildi.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ilçenin yüksek kesimlerinde Güneykalınkese mevkisindeki ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı.
Ortaya çıkan görüntüler dronla kaydedildi.
Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel