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Taşköprü'de ücretsiz sağlık taraması

Taşköprü'de ücretsiz sağlık taraması
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde açılan "Halk Sağlığı Sokağı"nda vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yapıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde açılan "Halk Sağlığı Sokağı"nda vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yapıldı.

Taşköprü İlçe Sağlık Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması ve danışmanlık hizmeti sunuldu.

Etkinlik kapsamında vatandaşların kan basıncı, vücut kitle indeksi (VKİ), kuvvet ve karbonmonoksit ölçümleri yapıldı.

Sağlık ekipleri ayrıca rahim ağzı, meme ve bağırsak kanserlerinde erken teşhisin önemi konusunda bilgilendirmede bulunarak farkındalık ve danışmanlık hizmeti verdi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Sadettin Öndeş, İlçe Jandarma Komutanı İbrahim Asar, İlçe Sağlık Müdürü Merve Karagül ve İl Genel Meclisi Üyesi Bayram Özsoy da stantları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA
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