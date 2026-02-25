Haberler

Taşköprü'de şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde şehit aileleri ve gaziler, düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde şehit aileleri ve gaziler, düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Taşköprü Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftarda konuşan Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, şehit aileleri ve gazilerin milletin baş tacı olduğunu belirtti.

Demirdağ, "Bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşıyorsak, bunu aziz şehitlerimizin fedakarlığına ve gazilerimizin kahramanlığına borçluyuz. Onların gösterdiği cesaret ve vatan sevgisi, milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü teminatıdır. Şehitlerimizin hayatları pahasına bizlere emanet ettiği değerler; vatandır, ezandır, bayraktır, bağımsızlıktır, milletimizin hak ve hukukunu korumaktır." dedi.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise şehitlerin bu vatanın en kıymetli emanetleri olduğunu vurgulayarak, "Devletimiz her zaman sizlerin yanındadır. Bizler de yerel yönetimler olarak kapımızı ve gönlümüzü sizlere daima açık tutmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti

Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu

Velinin teneffüs ziline tepkisi sert oldu
Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi

Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
Enkazdan ilk görüntüler! Şehit pilotumuzla ilgili kahreden detay

Şehit pilotumuzla ilgili yürek yakan detay! Enkazdan ilk görüntüler
Sadettin Saran 90+11'de gelen yıkımdan sonra soluğu orada almış

90+11'de gelen yıkımdan sonra soluğu orada almış
Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket

Ders sırasında deliye dönen din adamından skandal hareket
CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı

Jandarmaya da hemşireye de yapmadığını bırakmadı