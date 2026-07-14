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Kastamonu'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 87 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, traktör sürücüsü yaralandı.

KASTAMONU'NUN Taşköprü ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Taşköprü ilçesi Kornopa köyü mevkisinde meydana geldi. İsmail Yıldırım (87) yönetimindeki otomobil ile Emirhan Kurt (28) idaresindeki traktör, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Yıldırım'ın öldüğü belirlendi. Kazada yaralanan Kurt ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yıldırım'ın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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