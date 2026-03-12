Haberler

Taşköprü'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle program düzenledi.

Kültür Merkezin'de Taşköprü Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerin hazırladığı oratoryo gösterisi büyük beğeni toplarken, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı kaleme aldığı anı canlandıran sahne izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Program kapsamında ayrıca Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda ilk kez okunan İstiklal Marşı'nı konu alan ve öğrenciler tarafından hazırlanan anlatımlı video gösterimi de katılımcılara sunuldu.

Programda çeşitli yarışmalarda derece elde eden öğrencilere ödülleri ve belgeleri, Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ tarafından takdim edildi.

Programa, Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ'ın yanı sıra Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Anma programı, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz
