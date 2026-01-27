Haberler

Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü Bekir Şimşek (26) kaza yerinde hayatını kaybetti. Araç, refüje çarparak devrildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Bekir Şimşek'in (26) kullandığı 37 ADS 276 plakalı otomobil, Taşköprü- Kastamonu kara yolu Ağcıkişi Mahallesi mevkisinde önce refüje, ardından elektrik direği ve ağaçlara çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Şimşek'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

?????

Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel
Arnavutluk Başbakanı'nın İsrail parlamentosundaki konuşmasına 'Türkiye' çıkışı damga vurdu

İsrail parlamentosundaki konuşmasına "Türkiye" çıkışı damga vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Galatasaray'ın yıldızı hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse durdurulmayacak

Yıldız isim hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse...
ABD medyası: CBP Komutanı Gregory Bovino'nun görevine son verildi

Ülkeyi karıştıran adam görevden alındı! Kısa sürede emekli edilecek
Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

Usta oyuncudan kötü haber! Entübe edildi, durumu ciddi
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Önlerine geleni yeniyorlar! Bu takımı durdurabilene aşk olsun

Önlerine geleni yeniyorlar! Bu takımı durdurabilene aşk olsun
Spor giyiminin dev markası el değiştirdi

Sektörü altüst eden gelişme! Spor giyiminin dev markası el değiştirdi