Kastamonu'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü Bekir Şimşek (26) kaza yerinde hayatını kaybetti. Araç, refüje çarparak devrildi.
Bekir Şimşek'in (26) kullandığı 37 ADS 276 plakalı otomobil, Taşköprü- Kastamonu kara yolu Ağcıkişi Mahallesi mevkisinde önce refüje, ardından elektrik direği ve ağaçlara çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Şimşek'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaynak: AA / Hamza Sefa Yılmaz - Güncel