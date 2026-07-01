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Taşköprü'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale

Taşköprü'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir evde elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangında, bedensel engelli Şükrü Alagözoğlu'na ait 2 katlı yarı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde merkeze bağlı Kadıoğlu köyünde annesi ile birlikte yaşayan bedensel engelli Şükrü Alagözoğlu'na ait 2 katlı yarı ahşap evde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, çevredeki diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürülürken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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