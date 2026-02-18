Haberler

Kastamonu'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kastamonu'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen otomobildeki sürücü ve yolcu yaralandı. Olay yerinde ilk müdahale sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Ö.Ç.E. (18) idaresindeki 37 HE 001 plakalı otomobil Süleyman Demirel Caddesi üzerinde elektrik direğine çarparak devrildi.

Kazada sürücü Ö.Ç.E. ile araçta yolcu olarak bulunan A.K. yaralandı.

Yaralılar ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

