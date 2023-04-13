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Taşköprü'de camideki mobilya işini lise öğrencileri yaptı

Taşköprü'de camideki mobilya işini lise öğrencileri yaptı

Güncel Haberler

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan bir caminin mahfili lise öğrencileri tarafından yapıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan bir caminin mahfili lise öğrencileri tarafından yapıldı.

Mustafa Sıtkı Erkek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Marangoz Bölümü öğrencileri tarafından yapılan Cemile Alp Camisi'nin kadınlar mahfili yerine yerleştirildi.

Okul Müdürü Abdullah Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahfilin öğrenciler tarafından yapıldığını ve caminin yeni görünümüne kavuştuğunu söyledi.

Oğuz, öğrencilerin ilçedeki diğer camilerin de mobilya işlerini yapacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Lisesi Mustafa Sıtkı Kastamonu Güncel Haberler

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