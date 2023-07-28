Taşköprü Belediyesi 2 Bin Kişiye Aşure İkramında Bulundu

Muharrem ayı dolayısıyla Taşköprü Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen aşure programına, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Kastamonu Müftüsü Mustafa Bilgiç, Taşköprü Müftüsü Hasan Yozgat, Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın, Ülkü Ocakları Başkanı Nail Geyik ve çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye Başkanı Abdullah Çatal, aşurenin paylaşmak olduğunu belirterek bu günün İslam aleminin birlik, beraberlik içerisinde olmasına da vesile olmasını diledi.