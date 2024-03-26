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Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, hizmetlerini ve gelir-gider tablosunu açıkladı

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Belediye Başkanı Abdullah Çatal, gerçekleştirdiği hizmetler ile gelir-gider tablosunu belediye binasının dış cephesine astı.

31 Mart yerel seçimlerinde Taşköprü Belediye Başkanlığına aday olmayan Çatal, belediye başkanı olduğu 2019 yılından itibaren yaptığı hizmetler, gelir-gider tablosu ve teşekkür mesajı içeren yazının olduğu afişleri vatandaşların inceleyebilmesi için belediye binasının dışına astı.

Çatal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 2019'da göreve geldiğinden itibaren şeffaf yönetim anlayışı benimsediğini söyledi.

Vatandaşların fikirlerine değer vererek hizmetleri şekillendirdiğini aktaran Çatal, "Şimdi görevimizin sona ermesine az bir zaman kala, yine bu şeffaflık ilkesinden ödün vermeden gelir gider tablosu ve hizmetlerimizi ilçe halkıyla paylaşıyoruz. Taşköprü'nün geleceği için yapılan her harcamanın şeffaf bir şekilde bilinmesi gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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