Konya'nın Taşkent ilçesinde eğitime kar engeli

Konya'nın Taşkent ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçemiz genelinde aralıklı devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla ilçemizde her seviyedeki tüm okullarımızda bugün salı günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli hamile ve kronik hastalığı olan personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır."