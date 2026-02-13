Haberler

Bodrum'da sağanak; yollar trafiğe kapandı, iş yerlerini su bastı

Bodrum'da sağanak; yollar trafiğe kapandı, iş yerlerini su bastı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bodrum'da etkili olan sağanak sonrası Mumcular Mahallesi'ndeki gölet taştı ve içindeki balıklar çevreye yayılan suyla kara yoluna dağıldı. Vatandaşlar, su dolu yolda yüzen balıkları yakaladı.

TAŞAN GÖLETTEKİ BALIKLAR YOLA SAÇILDI

Bodrum'da etkili olan sağanakla birlikte Mumcular Mahallesi'ndeki su seviyesi yükselen bir gölet, taştı. Göletteki balıklar, taşkın nedeniyle çevreye yayılan suyla kara yoluna dağıldı. Su dolu yolda yüzen balıklar, vatandaşlar tarafından yakalandı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

"Akıl sağlığı yerinde değildi" iddiasına mahkeme son noktayı koydu
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Derbi öncesi flaş karar! Sadettin Saran futbolculara duyurdu

Derbi öncesi flaş karar! Futbolculara son idmanda duyurdu
AK Partili vekil, Meclis'te çekirdek çitleyip Özgür Özel'i izledi

Görüntü TBMM'den! Başrolde AK Partili vekil var