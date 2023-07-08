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Taşan dereler, ekipleri seferber etti

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Bursa'nın İznik ilçesinde taşan derelerin getirdiği taş ve topraklar, belediye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle kaldırıldı. İznik ilçesinin Boyalıca Mahallesi'nde yağış sebebiyle taşan Ala Deresi, Sahil Caddesine döküldü. Sel sularıyla birlikte taşınan moloz ve taşlar caddeye çıkarken, trafikteki sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı ikametlerde ise maddi hasar meydana geldi. Belediye ekiplerinin kısa süre müdahalesi sonunda taş ve molozlar, yollardan kaldırıldı. İznik Belediye Başkanı Mehmet Kaan Usta, çalışmaları yakından takip etti.

Taşan dereler, ekipleri seferber etti

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde taşan derelerin getirdiği taş ve topraklar, belediye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle kaldırıldı.

İznik ilçesinin Boyalıca Mahallesi'nde yağış sebebiyle taşan Ala Deresi, Sahil Caddesine döküldü. Sel sularıyla birlikte taşınan moloz ve taşlar caddeye çıkarken, trafikteki sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı ikametlerde ise maddi hasar meydana geldi. Belediye ekiplerinin kısa süre müdahalesi sonunda taş ve molozlar, yollardan kaldırıldı. İznik Belediye Başkanı Mehmet Kaan Usta, çalışmaları yakından takip etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Karatekin - Güncel

Boyalıca Bursa İznik Güncel Haberler

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