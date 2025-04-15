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Taşan Derede Mahsur Kalan İnek Kurtarıldı

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Siirt'in Baykan ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası taşan derede mahsur kalan inek, vatandaşların ve kepçenin yardımıyla saatler süren bir kurtarma çalışmasının ardından kurtarıldı ve sahibine teslim edildi.

Taşan derede mahsur kalan inek saatler sonra kurtarıldı

SİİRT - Siirt'in Baykan ilçesi Veysel Karani beldesinde etkili olan sağanak yağış sonrası taşan derede mahsur kalan inek, saatler sonra kurtarıldı.

Sağanak sonrası beldede taşan deredeki ineği gören vatandaşlar inek için seferber oldu. Bölgeye çağrılan kepçe ve çevredeki vatandaşların yoğun gayretiyle başlatılan kurtarma çalışması yaklaşık 2,5 saat sürdü. Zorlu mücadelenin ardından mahsur kalan inek, kepçe ve vatandaşların iş birliğiyle sağ kurtarılarak sahibine teslim edildi. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından da ilgiyle takip edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN - Güncel
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