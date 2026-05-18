"Taşacak Bu Deniz" yeni bölümüyle 24 saatte 9 milyon görüntülenme aldı

TRT 1'in sevilen dizisi "Taşacak Bu Deniz"in ekranlara gelen 28. bölümü, yayımlanmasının ardından geçen 24 saatte 9 milyon görüntülenmeye ulaştı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, ekranlara geldiği ilk günden itibaren güçlü hikayesi, etkileyici karakterleri ve duygusal anlatımıyla geniş izleyici kitlesine ulaşan yapımın son bölümü yoğun ilgi gördü.

Güçlü hikayesi ve karakterlerin derin yüzleşmeleriyle dikkati çeken bölüm, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi.

YouTube kanalında 3 milyona yakın abonesi bulunan dizi, ulaştığı bu yeni rekorla dijital platformlarda en çok izlenen yapımlar arasında yer aldı.