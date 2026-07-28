Atakum'da Mal Paylaşımı Kavgası: Oğlunun Burnunu Kıran Baba Gözaltında

SAMSUN'un Atakum ilçesinde, İbrahim K. (63) ile 2 oğlu arasındaki 'mal paylaşımı' nedeniyle yaşanan arbedede Doğukan K.'nin (34) burnu çatladı. Olaya ilişkin baba İbrahim K., gözaltına alındı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Çakırlar Yalı Mahallesi 6189'uncu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, acil tıp teknisyeni olduğu öğrenilen Doğukan K., babası İbrahim K.'nin evine gitti. Burada Doğukan K., İbrahim K. ve diğer oğlu Batuhan K. (26) arasında, mal paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında arbede yaşandı. Bu sırada İbrahim K.'den aldığı darbeyle Doğukan K.'nin burnunda çatlak oluştu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Doğukan K., sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, İbrahim K.'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı