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Dönerci kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 gözaltı

Dönerci kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 2 gözaltı
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Konya'da bir alışveriş merkezindeki dönercide çalışan Yakup Okutan, yemek servisi yüzünden tartıştığı mesai arkadaşı Faik A.'nın durumu anlattığı kardeşi İbrahim A. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan iki kardeş adliyeye sevk edildi.

KONYA'da bir alışveriş merkezinde dönercide çalışan Yakup Okutan (40) yemek servisi nedeniyle tartıştığı mesai arkadaşı Faik A.'nın (25) durumu anlattığı kardeşi İbrahim A. (20) tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Yakup Okutan ile Faik A., birlikte çalıştıkları dönercide iddiaya göre yemek servisi nedeniyle tartıştı. Tartışma sonrası işi bırakan Faik A., aynı kattaki başka bir restoranda çalışan kardeşi İbrahim A.'nın yanına gitti. Faik A., kardeşine durumu anlatıp, işten ayrıldığını söyledi. Bunun üzerine İbrahim A., Okutan'ın yanına gidip tepki gösterdi. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İbrahim A., bıçakla saldırıp Okutan'ı, karnından yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Okutan, ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. İbrahim A. ve ağabeyi Faik A. ise gözaltına alındı.

KURTARILAMADI

Hastanede tedavisi süren Yakup Okutan, bugün yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan 2 kardeş ise emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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