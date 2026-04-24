Haberler

Tartıştığı kuzeni tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ARDAHAN'da bir iş yerinde tartıştığı teyzesinin oğlu tarafından bıçaklanan İsrafil Çeğil (44) hayatını kaybetti.

ARDAHAN'da bir iş yerinde tartıştığı teyzesinin oğlu tarafından bıçaklanan İsrafil Çeğil (44) hayatını kaybetti.

Olay, Atatürk Caddesi'ndeki bir plastik doğrama dükkanında meydana geldi. Gürdal A. (43) ile iş yerine gelen ve teyzesinin oğlu olduğu belirtilen İsrafil Çeğil arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gürdal A., yanındaki bıçakla Çeğil'e saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Çeğil'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İsrafil Çeğil'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayın ardından caddeyi trafiğe kapatan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, şüpheli Gürdal A.'ın gözaltına alındığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2027'de Formula 1'e dönüyoruz

Erdoğan güzel haberi verdi! 5 yıl boyunca Türkiye'de yapılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çamlıca’da tarihi merasim: 333 hafız icazet aldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakara Suresi’ni okudu

Çamlıca’da tarihi merasim
Balıkçı denizde boğulan koyunu görünce şaşkına döndü

Fark edince yanına yaklaştı, gördüğü manzara balıkçıyı şoke etti
Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım

Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
Yıldız futbolcu cinsiyet mi değiştirdi? Kulübünden fotoğraflı yanıt

Yıldız futbolcu cinsiyet mi değiştirdi? Kulübünden fotoğraflı yanıt
Çamlıca’da tarihi merasim: 333 hafız icazet aldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakara Suresi’ni okudu

Çamlıca’da tarihi merasim
Cinayet 14 yıl sonra aydınlatıldı! Sevgi'nin katilleri en yakınları çıktı

Cinayet 14 yıl sonra çözüldü! Sevgi'nin katilleri en yakınlarıymış
Öğretmenlerin merakla beklediği tarihler açıklandı

Öğretmenlerin merakla beklediği tarihler açıklandı