Gaziantep'te Komşu Kavgası: Bir Ölü

Güncelleme:
GAZİANTEP'te Ahmet G., tartıştığı komşusu Mert Aksoy'u (24) tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. Mert Aksoy ile üst kat komşusu Ahmet G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Ahmet G., Mert Aksoy'u sırtından tabanca ile vurdu. Ağır yaralanan Aksoy, ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan Aksoy, hayatını kaybetti. Evli ve 1 çok babası olan Aksoy'un cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Gözaltına alınan Ahmet G.'nin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
