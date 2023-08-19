AMASYA-TARTIŞTIĞI KOCASINI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

AMASYA'nın Taşova ilçesinde Murat Yalçın (38), tartıştığı eşi Ayşe Yalçın (33) tarafından av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

Olay, saat 19.00 sıralarında Taşova ilçesi Tepemahallesi Şehit Polis Ali Öztürk Caddesi'nde yaşandı. Ayşe Yalçın yaklaşık bir hafta önce eşi ile aralarında çıkan tartışma sonrası 3 çocuğu ile birlikte Tokat'ın Erbaa ilçesindeki evini terk edip dayısının evinin bulunduğu Amasya'nın Taşova ilçesine geldi. Murat Yalçın eşiyle konuşmak için 60 AEJ 671 plakalı motosikletle Ayşe Yalçın'ın yaşadığı apartmana gitti. 3'üncü kattaki eve çıkan Murat Yalçın ile Ayşe Yalçın arasında çocukları Erbaa'ya götürmek istediği için tartışma çıktı. Tartışma sırasında evdeki av tüfeğini alan Ayşe Yalçın, Murat Yalçın'ı göğsünden tüfekle vurdu. Yalçın olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Murat Yalçın yapılan incelemelerin ardından Taşova Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Ayşe Yalçın ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)