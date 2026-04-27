Haberler

Tartıştığı kardeşini öldüren şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ÇANKIRI'da tartıştığı kardeşi Hasan Hurşit'i tabancayla vurarak öldüren Recep Hurşit tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yapraklı ilçesi Akyazı Caddesi'nde meydana geldi. İl Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan Hasan Hurşit ve ağabeyi Recep Hurşit arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Recep Hurşit, yanındaki tabanca ile kardeşi Hasan Hurşit'e ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan Hasan Hurşit, yapılan müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hurşit, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Recep Hurşit ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı.

Hasan Hurşit'in cenazesi bugün öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Şüpheli Recep Hurşit ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

